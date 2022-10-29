Октябрь, 29 в 10:43

В Житомире заместитель директора лицея № 25 оправдывала действия российского диктатора Владимира Путина и ждала “русский мир”. Сотрудники ГБР уже сообщили ей о подозрении.

Как проинформировали в пресс-службе Государственного бюро расследований, в апреле женщина сделала ряд преступных заявлений во время собрания коллектива учебного заведения.

Помимо оправдания Путина, она заявляла, что Украина и РФ якобы должны быть “единым целым”, поддержала оккупацию Россией Донецкой области и Крыма.

Сейчас смотрят

– Она говорила, что “Россия ничего такого не хотела, это Украина ее спровоцировала”, “если бы наше руководство государства могло договориться, шло бы на уступки РФ, то мы бы не знали, что такое война”, “Вооруженные силы РФ ведут освободительную борьбу против националистических движений и действующей власти”, “введение войск РФ в Украину, а также ведение “политики Путина” в нашем государстве пойдет на пользу его развитию”, — перечислили в ГБР.

Позицию злоумышленницы не изменило даже то, что 4 марта оккупанты во время обстрела попали ракетой в ее лицей. После этого помещения учебного заведения решили снести, поскольку их уже невозможно было восстановить.

В то же время преподавательница обвиняла в разрушении лицея украинские власти, утверждая, что в учебном заведении якобы было размещено оружие.

В Житомире получила подозрение замдиректора лицея, которая ждала “русский мир” / 2 фотографии

В конце октября дело передали в Госбюро расследований. Женщине сообщили о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также в глорифификации ее участников (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины). Ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Сотрудники ГБР будут просить суд взять злоумышленницу под домашний арест и отстранить от должности.

Недавно в Николаеве СБУ разоблачила агентку РФ, собиравшую разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных, а также о дислокации самолетов ВСУ.