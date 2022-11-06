Чтобы закончилась эта война: Папа Римский призвал верующих молиться за Украину
Папа Римский снова призвал верующих не забывать в своих обращениях к Богу об Украине и молиться о том, чтобы закончилась война.
Об этом понтифик заявил в завершение своего первого визита в Бахрейн во время встречи с епископами и духовенством.
— И хочу не забыть о молитве и просить вас молиться о многострадальной Украине, чтобы кончилась эта война, — сказал Папа Франциск.
Кроме того, он отметил, что в последние месяцы верующие много молятся за мир.
– В этом контексте источником надежды является подписанное соглашение, касающееся ситуации в Эфиопии. Поощряю всех поддержать эти усилия для длительного мира, чтобы с Божьей помощью и дальше шли по пути диалога, чтобы народ как можно быстрее заново обрел спокойную и достойную жизнь, – сказал он.
Поскольку это было последнее публичное мероприятие в Бахрейне, Папа использовал эту возможность, чтобы поблагодарить всех, кто способствовал организации путешествия, выразил слова благодарности Королю и власти Бахрейна.
Источник: Vatican News