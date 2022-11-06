Щоб скінчилася ця війна: Папа Римський закликав вірян молитися за Україну

Листопад, 06 в 16:44

Папа Римський знову закликав вірян не забувати в своїх зверненнях до Бога про Україну та молитися за те, щоб скінчилася війна.

Про це понтифік заявив на завершення свого першого візиту до Бахрейну під час зустрічі з єпископами та духовенством.

– І хочу не забути про молитву та просити вас молитися за багатостраждальну Україну, щоб скінчилася ця війна, – сказав Папа Франциск.

Крім того, він зазначив, що протягом останніх місяців віряни багато моляться за мир.

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– У цьому контексті джерелом надії є підписана угода, що стосується ситуації в Ефіопії. Заохочую всіх підтримати ці зусилля задля тривалого миру, щоб з Божою допомогою і далі прямували дорогою діалогу, щоб народ якнайшвидше наново віднайшов спокійне та гідне життя, – сказав він.

Оскільки це був останній прилюдний захід у Бахрейні, Папа використав цю нагоду, щоб подякувати всім, хто сприяв організації подорожі, скерувавши окремі слова подяки Королю та владі Бахрейну.

Джерело: Vatican News