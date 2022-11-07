Ноябрь, 07 в 6:14

Российские пропагандисты утверждали, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной. ВСУ продолжают блокировать российскую логистику в Херсонской области.

Карта боевых действий в Украине на 07.11.2022

Украинские специалисты отремонтировали две внешние линии электропередач к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 5 ноября, возобновив подачу электроэнергии после того, как обстрел россиянами обесточил объект.

Российский враг сосредотачивается на сдерживании ВСУ по отдельным направлениям и пытается удержать временно захваченные территории. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. В Горловке Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены пять боевых машин, еще четыре получили повреждения.

В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными.

В населенном пункте Лисичанск нанесен удар по подразделению батальона Ахмат. Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 22 удара по оккупантам — под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника.

Наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских дронов.