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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Отключение света по Украине и ожесточенные бои на Донбассе: что происходит на 257 сутки войны (онлайн)

Отключение света по Украине и ожесточенные бои на Донбассе: что происходит на 257 сутки войны (онлайн)

В Бериславе оккупанты приказали местным жителям уехать до 10 ноября, сообщает Генштаб ВСУ. Основной причиной россияне указывают на возможное разрушение дамбы Каховской ГЭС.

Почти 90% всех налогов в 2023 году будут направлены на армию и безопасность Украины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Каховке нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военных РФ, отметили в Генштабе ВСУ. А в районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники врага.

В Херсоне пропало электричество и водоснабжение после мощных взрывов, сообщают местные жители.

В Киеве все находится под контролем – в КМВА опровергли информацию о плане эвакуации населения.

Российские оккупанты снова пытаются захватить Белогоровку, отмечает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Еврокомиссия на следующей неделе предложит Украине пакет помощи на 2023 год, анонсировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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00:34 - 07 ноября

Российские морпехи из Приморского края, воюющие против Украины на Донецком направлении, жалуются на командование РФ.

– Им плевать на все, чтобы показать себя. Они людей называют мясом. Как они собрались захватывать населенный пункт, проскочив через посадки, в которых остался противник, ныне уничтожающий наших на путях эвакуации раненых и подвоз боеприпасов. Кроме того, Павловка ниже Угледара, по которому лупят по нам, — говорится в письме.

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00:32 - 07 ноября

За день, 6 ноября, российские военные выпустили по Сумщине 203 снаряда и мины, в результате чего погибла женщина, еще одна получила ранения.

Под ударом оказались Белопольская, Ворожбянская, Эсманьская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Шалыгинская общины.

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00:17 - 07 ноября

21 российский военный из числа призванных в армию в рамках “частичной мобилизации” насильно удерживается в подвале на территории поселка Завитне Бажання Донецкой области.

Об этом пишет издание The Insider со ссылкой на жен и матерей призывников. По их словам, мобилизованным угрожают расстрелом в том случае, если они не поедут на передовую.

Фото: ГУР

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00:00 - 07 ноября

Российские захватчики перекидывают военную технику и дополнительные подразделения в направлении Угледара Донецкой области, поскольку терпят огромные потери во время боевых действий против Украины. Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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