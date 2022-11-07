Отключение света по Украине и ожесточенные бои на Донбассе: что происходит на 257 сутки войны (онлайн)

В Бериславе оккупанты приказали местным жителям уехать до 10 ноября, сообщает Генштаб ВСУ. Основной причиной россияне указывают на возможное разрушение дамбы Каховской ГЭС.

Почти 90% всех налогов в 2023 году будут направлены на армию и безопасность Украины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Каховке нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военных РФ, отметили в Генштабе ВСУ. А в районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники врага.

В Херсоне пропало электричество и водоснабжение после мощных взрывов, сообщают местные жители.

В Киеве все находится под контролем – в КМВА опровергли информацию о плане эвакуации населения.

Российские оккупанты снова пытаются захватить Белогоровку, отмечает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Еврокомиссия на следующей неделе предложит Украине пакет помощи на 2023 год, анонсировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.