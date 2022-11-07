Карта бойових дій на 07.11.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Російські пропагандисти стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватова та Кремінної. ЗСУ продовжують блокувати російську логістику в Херсонській області.
Карта бойових дій в Україні на 07.11.2022
Українські фахівці відремонтували дві зовнішні лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 5 листопада, відновивши подачу електроенергії після того, як обстріл росіянами знеструмив об’єкт.
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