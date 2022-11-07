Листопад, 07 в 6:14

Російські пропагандисти стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватова та Кремінної. ЗСУ продовжують блокувати російську логістику в Херсонській області.

Карта бойових дій в Україні на 07.11.2022

Українські фахівці відремонтували дві зовнішні лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 5 листопада, відновивши подачу електроенергії після того, як обстріл росіянами знеструмив об’єкт.