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Факти / Україна

Карта бойових дій на 07.11.2022 – ситуація на фронті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські пропагандисти стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватова та Кремінної. ЗСУ продовжують блокувати російську логістику в Херсонській області.

Карта бойових дій в Україні на 07.11.2022

ISW

Українські фахівці відремонтували дві зовнішні лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 5 листопада, відновивши подачу електроенергії після того, як обстріл росіянами знеструмив об’єкт.

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