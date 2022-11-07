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Факты / Україна

На Донбассе мужчин за отказ воевать держат в подвале — The Insider

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
На Донбассе мужчин за отказ воевать держат в подвале — The Insider

21 российский военный из числа призванных в армию в рамках “частичной мобилизации” насильно удерживается в подвале на территории поселка Завитне Бажання Донецкой области.

Об этом пишет издание The Insider со ссылкой на жен и матерей призывников. По их словам, мобилизованным угрожают расстрелом в том случае, если они не поедут на передовую.

Со слов родственников военных, которых насильно удерживают в подвале, отказников почти не кормят и не предоставляют им средства личной гигиены. Жены и матери мобилизованных написали заявление в Следственный комитет РФ о том, что их родных незаконно держат в заложниках, однако никакого ответа не получили.

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При этом по данным издания, восемь военнослужащих перед мобилизацией работали в АО Горно-металлургический комплекс Дальполиметалл в Приморском крае и имели бронь, так как являются работниками оборонного предприятия.

Фото: ГУР

Источник: Insider
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