На Донеччині чоловіків за відмову воювати тримають у підвалі – The Insider
21 російський військовий із числа мобілізованих до армії насильно утримується у підвалі на території селища Завітне Бажання Донецької області.
Про це пише видання The Insider з посиланням на дружин та матерів призовників. За їхніми словами, мобілізованим погрожують розстрілом, якщо вони не поїдуть на передову.
За словами родичів військових, яких насильно утримують у підвалі, відмовників майже не годують і не надають їм засобів особистої гігієни. Дружини та матері мобілізованих написали заяву до Слідчого комітету РФ про те, що їх рідних незаконно тримають у заручниках, проте жодної відповіді не отримали.
При цьому за даними видання, вісім військовослужбовців перед мобілізацією працювали в АТ “Гірничо-металургійний комплекс Дальполіметал” у Приморському краї і мали бронь, оскільки є працівниками оборонного підприємства.
Фото: ГУР