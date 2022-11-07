На Донеччині чоловіків за відмову воювати тримають у підвалі – The Insider

Листопад, 07 в 0:09

21 російський військовий із числа мобілізованих до армії насильно утримується у підвалі на території селища Завітне Бажання Донецької області.

Про це пише видання The Insider з посиланням на дружин та матерів призовників. За їхніми словами, мобілізованим погрожують розстрілом, якщо вони не поїдуть на передову.

За словами родичів військових, яких насильно утримують у підвалі, відмовників майже не годують і не надають їм засобів особистої гігієни. Дружини та матері мобілізованих написали заяву до Слідчого комітету РФ про те, що їх рідних незаконно тримають у заручниках, проте жодної відповіді не отримали.

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При цьому за даними видання, вісім військовослужбовців перед мобілізацією працювали в АТ “Гірничо-металургійний комплекс Дальполіметал” у Приморському краї і мали бронь, оскільки є працівниками оборонного підприємства.

Фото: ГУР