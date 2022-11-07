Не сдают ни одного сантиметра: Маляр о вытеснении врага с украинской земли

Ноябрь, 07 в 18:40

Украинские войска ведут активную оборону на фронте и постепенно вытесняют врага с занятых ним территорий.

Об этом во время телемарафона Единые новости заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что сейчас крайне важно критически относиться к информации, представленной россиянами.

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— Война – это, в частности, и искусство обмана противника. И мы должны понимать, что, с одной стороны, россияне якобы демонстрируют действия по выводу определенных сил и средств, а с другой – видим, что они продолжают развивать временно оккупированные территории, например, готовя свои меры по их интеграции в российское пространство, – сказала Маляр.

По ее мнению, поэтому не следует однозначно воспринимать такую ​​информацию, а нужно анализировать ее в комплексе с другими данными. Маляр также подчеркнула, что динамика войны разная.

— Есть периоды, когда интенсивность боевых действий очень высока, когда мы видели мгновенное продвижение вперед и освобождение наших территорий. Бывают другие фазы войны, как сейчас, когда идет активная оборона, и наша победа состоит в том, что ВСУ не сдают при активном наступлении ни одного сантиметра украинской земли, — сказала Маляр.

Она уточнила, что на фронте также есть направления, где украинские военные вытесняют врага с занятых им территорий.

— Как только можно будет все говорить, мы об этом сообщим… Мы вытесняем и на южном, и на восточном направлении в определенных регионах… В частности, на востоке есть регионы, где мы постепенно, но уверенно вытесняем врага, — подчеркнула она.

Накануне в Минобороны сообщили, что все 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, которые США передали ВСУ, не повреждены и продолжают работать на фронте.