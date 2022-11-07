Листопад, 07 в 18:40

Українські війська ведуть активну оборону на фронті та поступово витісняють ворога із зайнятих ним територій.

Про це під час телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона наголосила, що наразі вкрай важливо критично ставитися до інформації, яку подають росіяни.

Зараз дивляться

— Війна – це, зокрема, й мистецтво обману противника. І ми повинні розуміти, що, з одного боку, росіяни нібито демонструють дії щодо виводу певних сил і засобів, а з іншого – бачимо, що вони продовжують розвивати тимчасово окуповані території, наприклад, готуючи свої заходи з їхньої інтеграції в російський простір, – сказала Маляр.

На її думку, через це не варто однозначно сприймати таку інформацію, треба аналізувати її в комплексі з іншими даними. Маляр також підкреслила, що динаміка війни різна.

— Є періоди, коли інтенсивність бойових дій дуже висока, коли ми бачили миттєве просування вперед та звільнення наших територій. Бувають інші фази війни, як зараз, коли йде активна оборона. І наша перемога полягає у тому, що ЗСУ не здають при активному наступі жодного сантиметра української землі, – сказала Маляр.

Вона уточнила, що на фронті також є напрямки, де українські військові витісняють ворога із зайнятих ним територій.

— Як тільки можна буде все говорити, ми про це повідомимо… Ми витісняємо і на південному, і на східному напрямку у певних регіонах… Зокрема, на сході є регіони, де ми поступово, але впевнено витісняємо ворога, – наголосила вона.

Напередодні у Міноборони України повідомили, що усі 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, які США передали ЗСУ, неушкоджені і продовжують працювати на фронті.