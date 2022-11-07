Ноябрь, 07 в 21:33

В понедельник, 7 ноября, стало известно, что глава УГКЦ Святослав Шевчук во время встречи с Папой Римским Франциском передал ему фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Украинской греко-католической церкви.

Папа Франциск, в свою очередь, выразил близость с многострадальным украинским народом и заверил, что находится рядом в молитве и конкретных действиях.

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– Война в Украине явно колониальна, и предложения мира, поступающие к нам из России – это не что иное, как пацификация колонии. За ними стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и, в частности, Церкви. Они несут в себе отрицание самого права на существование Украинского государства, признанного международным сообществом с его суверенитетом и территориальной целостностью. В российских предложениях мира пока отсутствует какая-либо предметность для диалога, – сказал глава УГКЦ.

Шевчук рассказал Папе Римскому о том, как совершается служение УГКЦ в условиях войны, а также передал ему символический подарок – фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма УГКЦ в Ирпене.

– Это символический подарок не только потому, что это фрагмент российской мины, уничтожившей наш храм в городе-мученике Ирпене, но также потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно вытаскиваем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они – видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю, – отметил Шевчук.

Папа Франциск недавно заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, потому что эта черта “не присуща российскому народу”.

– Меня поражает – и потому я употребляю слово “многострадальная” – эта жестокость, несвойственная русскому народу, возможно… потому что русский народ – это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, которые идут на войну, как на приключение… Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму, – сказал тогда понтифик.

На эти слова отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она отметила, что Папа Римский, видимо, “как-то рассеянно читал Достоевского”.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что российские солдаты – представители народа РФ.

Ранее Папа Римский призвал мир не допустить ядерную войну из-за событий в Украине.

До этого он призвал российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского найти выход из войны.