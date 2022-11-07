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После скандальных заявлений Папы Римского глава УГКЦ передал ему часть российской мины из Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
После скандальных заявлений Папы Римского глава УГКЦ передал ему часть российской мины из Украины
Фото: Depositphotos

В понедельник, 7 ноября, стало известно, что глава УГКЦ Святослав Шевчук во время встречи с Папой Римским Франциском передал ему фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Украинской греко-католической церкви.

Папа Франциск, в свою очередь, выразил близость с многострадальным украинским народом и заверил, что находится рядом в молитве и конкретных действиях.

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– Война в Украине явно колониальна, и предложения мира, поступающие к нам из России – это не что иное, как пацификация колонии. За ними стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и, в частности, Церкви. Они несут в себе отрицание самого права на существование Украинского государства, признанного международным сообществом с его суверенитетом и территориальной целостностью. В российских предложениях мира пока отсутствует какая-либо предметность для диалога, – сказал глава УГКЦ.

Шевчук рассказал Папе Римскому о том, как совершается служение УГКЦ в условиях войны, а также передал ему символический подарок – фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма УГКЦ в Ирпене.

– Это символический подарок не только потому, что это фрагмент российской мины, уничтожившей наш храм в городе-мученике Ирпене, но также потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно вытаскиваем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они – видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю, – отметил Шевчук.

Папа Франциск недавно заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, потому что эта черта “не присуща российскому народу”.

– Меня поражает – и потому я употребляю слово “многострадальная” – эта жестокость, несвойственная русскому народу, возможно… потому что русский народ – это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, которые идут на войну, как на приключение… Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму, – сказал тогда понтифик.

На эти слова отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она отметила, что Папа Римский, видимо, “как-то рассеянно читал Достоевского”.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что российские солдаты – представители народа РФ.

Ранее Папа Римский призвал мир не допустить ядерную войну из-за событий в Украине.

До этого он призвал российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского найти выход из войны.

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