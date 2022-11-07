Российские оккупанты пытаются наступать на трех направлениях – Генштаб

Ноябрь, 07 в 19:20

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщает пресс-служба Генштаба.

В целом за сутки агрессоры нанесли по Украине четыре ракетных и 12 авиационных ударов, а также более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Ударам российских оккупантов подверглись районы около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.

На других направлениях враг обстрелял:

из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии Слобожанское направление;

из артиллерии разных типов – Купянское и Лиманское направления;

из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии – Бахмутское направление;

из танков и всего спектра артиллерии – Авдеевское направление;

из танков и разнокалиберной артиллерии – Новопавловское направление;

из минометов, ствольной и реактивной артиллерии – Запорожское направление;

из всего спектра артиллерии – Южнобужское направление (в частности Ильинку Днепропетровской области, которая находится рядом с линией столкновения).

В Херсонской области российские оккупанты продолжают депортацию мирных жителей в соседнюю Россию.

– Так, по имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью. К принудительной эвакуации в московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав, – рассказали в Генштабе.

Тем временем подконтрольная агрессорам “власть” Херсонской области, чтобы заставить жителей уехать за пределы региона, искусственно создает неприемлемые для проживания условия местным жителям – например, отключает электроснабжение и связь.

– Российские военнослужащие не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры, продолжается вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию Российской Федерации, – добавили в Генштабе.

Уточняется, что в городе Голая Пристань были уничтожены запасы топлива оккупантов.

А авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу девять ударов. Поражены шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также три позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре пункта управления, два района сосредоточения живой силы, ВВТ и состав боеприпасов агрессоров.