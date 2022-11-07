Російські окупанти намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб

Листопад, 07 в 19:20

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це в понеділок, 7 листопада, повідомляє пресслужба Генштабу.

В цілому за добу агресори завдали по Україні чотирьох ракетних та 12 авіаційних ударів, а також – понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Ударів російських окупантів зазнали райони близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На інших напрямках ворог обстріляв:

з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії Слобожанський напрямок;

з артилерії різних типів – Куп’янський та Лиманський напрямки;

з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії – Бахмутський напрямок;

з танків та усього спектру артилерії – Авдіївський напрямок;

з танків та різнокаліберної артилерії – Новопавлівський напрямок;

з мінометів, ствольної та реактивної артилерії – Запорізький напрямок;

з усього спектру артилерії – Південнобузький напрямок (зокрема, Іллінка Дніпропетровської області, що знаходиться поряд з лінією зіткнення).

На Херсонщині російські окупанти продовжують депортацію мирних жителів у сусідню Росію.

– Так, за наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району, було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю. До примусової “евакуації” у московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад, – розповіли у Генштабі.

Тим часом підконтрольна агресорам “влада” Херсонської області, щоб примусити жителів виїхати за межі регіону, штучно створює неприйнятні для проживання умови місцевим жителям – наприклад, відключає електропостачання та зв’язок.

– Російські військовослужбовці не припиняють мародерство та пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури, триває вивезення матеріальних ресурсів, продуктів харчування та засобів пересування на територію Російської Федерації, – додали в Генштабі.

Уточнюється, що у місті Гола Пристань було знищено запаси палива окупантів.

А авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу дев’ять ударів. Уражено шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також три позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили чотири пункти управління, два райони зосередження живої сили і ОВТ, та склад боєприпасів агресорів.