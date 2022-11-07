В Запорожье СБУ задержала блогера, который работал на Шария
Служба безопасности Украины в Запорожье задержала блогера, который работал на Telegram-канале Анатолия Шария – известного пророссийского пропагандиста.
Кроме того, блогер из Запорожья передавал россиянам информацию о последствиях их ракетных ударов по городу.
Он создал интернет-платформу, где обнародовал фото и видео со своими комментариями и описанием.
После этого информацию подхватывали спецслужбы России и использовали для коррекции ракетного и артиллерийского огня.
Также видео пропагандиста использовал Анатолий Шарий в пользу Кремля. В них отрицалась причастность РФ к разрушению инфраструктуры Украины.
Сотрудники СБУ задержали мужчину во время попытки обнародования информации в пользу врага. Ему сообщили о подозрении. Блогеру грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, агентку РФ на Житомирщине приговорили к 7 годам тюрьмы.
Фото: Скриншот видео