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Факты / Україна

В Запорожье СБУ задержала блогера, который работал на Шария

Евгения Грейс, редактор ленты
Подтверждено
СБУ блогер Шарія
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в Запорожье задержала блогера, который работал на Telegram-канале Анатолия Шария – известного пророссийского пропагандиста.

Кроме того, блогер из Запорожья передавал россиянам информацию о последствиях их ракетных ударов по городу.

Он создал интернет-платформу, где обнародовал фото и видео со своими комментариями и описанием.

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После этого информацию подхватывали спецслужбы России и использовали для коррекции ракетного и артиллерийского огня.

Также видео пропагандиста использовал Анатолий Шарий в пользу Кремля. В них отрицалась причастность РФ к разрушению инфраструктуры Украины.

Сотрудники СБУ задержали мужчину во время попытки обнародования информации в пользу врага. Ему сообщили о подозрении. Блогеру грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, агентку РФ на Житомирщине приговорили к 7 годам тюрьмы.

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Фото: Скриншот видео

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