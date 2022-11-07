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Факти / Україна

У Запоріжжі СБУ затримала блогера, який працював на Шарія

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Підтверджено
СБУ блогер Шарія
Фото: СБУ

Служба безпеки України у Запоріжжі затримала блогера, який працював на Telegram-каналі Анатолія Шарія – відомого проросійського пропагандиста.

Крім того, блогер із Запоріжжя передавав росіянам інформацію про наслідки їхніх ракетних ударів по місту.

Він створив інтернет-платформу, де оприлюднював фото та відео зі своїми коментарями та описом.

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Після цього інформацію підхоплювали спецслужби Росії й використовували для коригування ракетного та артилерійського вогню.

Також відео пропагандиста використовував Анатолій Шарій на користь Кремля. У них заперечувалася причетність РФ до руйнування інфраструктури України.

Працівники СБУ затримали чоловіка під час спроби оприлюднення інформації на користь ворога. Йому повідомили про підозру. Блогеру загрожує до 12 років в’язниці.

Нагадаємо, агентку РФ на Житомирщині засудили до 7 років в’язниці.

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Фото: Скріншот відео

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