В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он подчеркнул, что это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. С помощью ЗРК NASAMS и Aspide украинские военные продолжат сбивать вражеские цели, которые атакуют Украину.

Также Алексей Резников поблагодарил Норвегию, Испанию и США за предоставленную помощь.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022