Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide – Резніков

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Україна отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide – Резніков

В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він наголосив, що ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо більш безпечним. За допомогою ЗРК NASAMS і Aspide українські військові продовжать збивати ворожі цілі, які атакують Україну.

Також Олексій Резніков подякував Норвегії, Іспанії та США за надану допомогу.

Зараз дивляться

Нагадаємо, ЗРК NASAMS – це система протиповітряної оборони малої дальності, що спроможна збити в небі все – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів.

Комплекс може одночасно супроводжувати та уражати кілька цілей. З 2004 року цей ЗРК перебуває на озброєнні США і використовується для ППО Вашингтона.

ЗРК Aspide – сімейство керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей. До нього входять зенітні керовані ракети та ракети класу повітря-повітря.

Фото: Олексій Резніков

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка