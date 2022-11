В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він наголосив, що ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо більш безпечним. За допомогою ЗРК NASAMS і Aspide українські військові продовжать збивати ворожі цілі, які атакують Україну.

Також Олексій Резніков подякував Норвегії, Іспанії та США за надану допомогу.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022