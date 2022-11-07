Листопад, 07 в 13:01

В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він наголосив, що ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо більш безпечним. За допомогою ЗРК NASAMS і Aspide українські військові продовжать збивати ворожі цілі, які атакують Україну.

Також Олексій Резніков подякував Норвегії, Іспанії та США за надану допомогу.

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Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

Нагадаємо, ЗРК NASAMS – це система протиповітряної оборони малої дальності, що спроможна збити в небі все – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів.

Комплекс може одночасно супроводжувати та уражати кілька цілей. З 2004 року цей ЗРК перебуває на озброєнні США і використовується для ППО Вашингтона.

ЗРК Aspide – сімейство керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей. До нього входять зенітні керовані ракети та ракети класу повітря-повітря.

Фото: Олексій Резніков