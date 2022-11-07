“Великая Россия” оказалась таким же фейком: Ермак о якобы успехах оккупантов

Ноябрь, 07 в 10:47

Многие российские фейки о якобы успехах оккупантов на фронте, в частности на Донецком направлении, заканчиваются жалобами на командование РФ из-за больших потерь.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, подчеркнув, что российская пропаганда очень долго занималась созданием мифа о якобы непобедимой армии.

Однако она оказалась не способна победить украинские силы обороны на поле боя, поэтому из-за своей слабости начала воевать с гражданскими.

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— “Великая Россия” оказалась таким же фейком, как и все, что придумывала их пропаганда. Впереди – крах. И ответственность террористов. Наша армия двигается вперед, международная коалиция крепкая, потому что только силой можно остановить врага, – заметил глава Офиса президента.

Андрей Ермак добавил, что так называемая частичная мобилизация в России только продемонстрировала агонию. А забрасывание фронта неподготовленным “пушечным мясом” в надежде остановить украинские силы – это новая реальность.

Ермак подчеркнул, что остановить украинцев невозможно. Также он напомнил, что санкции усугубляют технологическую отсталость российского военно-промышленного комплекса.

Поэтому россияне вынуждены искать ракеты и боеприпасы в странах третьего мира.