“Велика Росія” виявилася таким же фейком: Єрмак про начебто успіхи окупантів

Листопад, 07 в 10:47

Чимало російських фейків про начебто успіхи окупантів на фронті, зокрема на Донецькому напрямку, завершуються скаргами на командування РФ через великі втрати.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, наголосивши, що російська пропаганда дуже довго займалася створенням міфу про начебто непереможну армію.

Однак вона виявилася нездатною перемогти українські сили оборони на полі бою, тому через свою слабкість почала воювати з цивільними.

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– “Велика Росія” виявилася таким же фейком, як і все, що вигадувала їхня пропаганда. Попереду – крах. І відповідальність терористів. Наша армія рухається вперед, міжнародна коаліція міцна, бо тільки силою можна зупинити ворога, – зауважив голова Офісу президента.

Андрій Єрмак додав, що так звана часткова мобілізація в Росії лише продемонструвала агонію. А закидування фронту непідготовленим “гарматним м’ясом” в надії зупинити українські сили – це нова реальність.

Єрмак наголосив, що зупинити українців неможливо. Також він нагадав, що санкції поглиблюють технологічну відсталість російського військово-промислового комплексу.

Саме тому росіяни змушені шукати ракети та боєприпаси у країнах третього світу.