Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Разрушены 8 этажей: РФ попала в девятиэтажку в Лимане

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Разрушены 8 этажей: РФ попала в девятиэтажку в Лимане
Фото: ГСЧС

Утром 7 ноября в результате обстрела города Лиман Донецкой области российские военные разрушили восемь этажей жилого здания. Вследствие атаки РФ посыпались плиты с первого по восьмой этаж угловой части девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.

В результате обстрела возник пожар в разрушенной части дома на площади 20 кв. м. В 14:07 пожар полностью ликвидирован.

Сейчас смотрят

С первого этажа спасатели эвакуировали женщину.

обстріл Лиману
обстріл Лиману
Разрушены 8 этажей: РФ попала в девятиэтажку в Лимане / 3 фотографии

Известно, что российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За сутки агрессоры нанесли Украине 4 ракетных и 12 авиационных ударов, а также более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: ГСЧС
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка