Разрушены 8 этажей: РФ попала в девятиэтажку в Лимане

Ноябрь, 07 в 19:57

Утром 7 ноября в результате обстрела города Лиман Донецкой области российские военные разрушили восемь этажей жилого здания. Вследствие атаки РФ посыпались плиты с первого по восьмой этаж угловой части девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.

В результате обстрела возник пожар в разрушенной части дома на площади 20 кв. м. В 14:07 пожар полностью ликвидирован.

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Известно, что российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За сутки агрессоры нанесли Украине 4 ракетных и 12 авиационных ударов, а также более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.