Зруйновано 8 поверхів: РФ влучила у дев’ятиповерхівку у Лимані

Листопад, 07 в 19:57

Вранці 7 листопада внаслідок обстрілу міста Лиман Донецької області російські військові зруйнували вісім поверхів житлової будівлі. Через атаку РФ посипалися плити з першого до восьмого поверху кутової частини дев’ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на зруйнованій частині будинку на площі 20 кв. м. О 14:07 пожежу повністю ліквідовано.

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Відомо, що російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За добу РФ завдала по Україні 4 ракетні та 12 авіаційних ударів, а також здійснила понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.