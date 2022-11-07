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Факты / Україна

ВСУ освободили 50% территорий, захваченных РФ с 24 февраля – Def Mon

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
ВСУ освободили 50% территорий, захваченных РФ с 24 февраля – Def Mon
Фото: Генштаб ВСУ

С 24 февраля Вооруженные силы Украины уже освободили 50% территорий, захваченных Россией после полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Def Mon, визуализированные на карте.

Если говорить о территориях, оккупированных РФ с 2014 года, включая Крым и ОРДЛО, то речь идет об освобождении уже 37%.

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В конце октября ОК Юг сообщило об освобождении более 90 населенных пунктов на территории Херсонской области, где проживает более 12 тыс. населения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 257-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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