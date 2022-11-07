ВСУ освободили 50% территорий, захваченных РФ с 24 февраля – Def Mon
С 24 февраля Вооруженные силы Украины уже освободили 50% территорий, захваченных Россией после полномасштабного вторжения.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Def Mon, визуализированные на карте.
Если говорить о территориях, оккупированных РФ с 2014 года, включая Крым и ОРДЛО, то речь идет об освобождении уже 37%.
Update ????November 6th
This presentation is sponsored by the heroic efforts of the AFU to liberate Ukraine.
They have liberated 50% of the territory Russia occupied after Feb 24th.
Visit interactive map for more details and explanations:https://t.co/qkyqJ5tehA pic.twitter.com/dghHcHC8nT
— Def Mon (@DefMon3) November 6, 2022
В конце октября ОК Юг сообщило об освобождении более 90 населенных пунктов на территории Херсонской области, где проживает более 12 тыс. населения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 257-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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