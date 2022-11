ВСУ освободили 50% территорий, захваченных РФ с 24 февраля – Def Mon

С 24 февраля Вооруженные силы Украины уже освободили 50% территорий, захваченных Россией после полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Def Mon, визуализированные на карте.

Если говорить о территориях, оккупированных РФ с 2014 года, включая Крым и ОРДЛО, то речь идет об освобождении уже 37%.

Update ????November 6th

This presentation is sponsored by the heroic efforts of the AFU to liberate Ukraine.

They have liberated 50% of the territory Russia occupied after Feb 24th.

Visit interactive map for more details and explanations:https://t.co/qkyqJ5tehA pic.twitter.com/dghHcHC8nT

— Def Mon (@DefMon3) November 6, 2022