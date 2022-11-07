ВСУ освободили 50% территорий, захваченных РФ с 24 февраля – Def Mon

Ноябрь, 07 в 12:34

С 24 февраля Вооруженные силы Украины уже освободили 50% территорий, захваченных Россией после полномасштабного вторжения.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Def Mon, визуализированные на карте.

Если говорить о территориях, оккупированных РФ с 2014 года, включая Крым и ОРДЛО, то речь идет об освобождении уже 37%.

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Update ????November 6th This presentation is sponsored by the heroic efforts of the AFU to liberate Ukraine. They have liberated 50% of the territory Russia occupied after Feb 24th. Visit interactive map for more details and explanations:https://t.co/qkyqJ5tehA pic.twitter.com/dghHcHC8nT — Def Mon (@DefMon3) November 6, 2022

В конце октября ОК Юг сообщило об освобождении более 90 населенных пунктов на территории Херсонской области, где проживает более 12 тыс. населения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 257-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.