Октябрь, 24 в 14:29

В Херсонской области украинские Силы обороны освободили более 90 населенных пунктов. В освобожденных селах проживает более 12 тыс. населения.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

На освобожденных территориях сейчас проводят стабилизационные мероприятия.

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В настоящее время 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка борется с оккупантами за один из стратегических путей. Военные отмечают, что захватчикам данная дорога очень нужна, поэтому они за нее так упорно бьются.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области от российских оккупантов уже освободили 88 населенных пунктов и более 500 – в Харьковской области.

По состоянию на начало октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили более 1,5 тыс. населенных пунктов, 483 из них – в Харьковской области.

Фото: скриншот с видео