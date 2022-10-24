В Херсонской области ВСУ освободили более 90 населенных пунктов
В Херсонской области украинские Силы обороны освободили более 90 населенных пунктов. В освобожденных селах проживает более 12 тыс. населения.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
На освобожденных территориях сейчас проводят стабилизационные мероприятия.
В настоящее время 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка борется с оккупантами за один из стратегических путей. Военные отмечают, что захватчикам данная дорога очень нужна, поэтому они за нее так упорно бьются.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области от российских оккупантов уже освободили 88 населенных пунктов и более 500 – в Харьковской области.
По состоянию на начало октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили более 1,5 тыс. населенных пунктов, 483 из них – в Харьковской области.
Фото: скриншот с видео