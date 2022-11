ЗСУ звільнили 50% територій, захоплених РФ з 24 лютого – Def Mon

З 24 лютого Збройні сили України вже звільнили 50% територій, захоплених Росією після повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані аналітики Def Mon, візуалізовані на карті.

Якщо говорити про території, окуповані РФ з 2014 року, включно з Кримом та ОРДЛО, то йдеться про звільнення вже 37%.

Update ????November 6th

This presentation is sponsored by the heroic efforts of the AFU to liberate Ukraine.

They have liberated 50% of the territory Russia occupied after Feb 24th.

Visit interactive map for more details and explanations:https://t.co/qkyqJ5tehA pic.twitter.com/dghHcHC8nT

— Def Mon (@DefMon3) November 6, 2022