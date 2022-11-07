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Факти / Україна

ЗСУ звільнили 50% територій, захоплених РФ з 24 лютого – Def Mon

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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ЗСУ звільнили 50% територій, захоплених РФ з 24 лютого – Def Mon
Фото: Генштаб ЗСУ

З 24 лютого Збройні сили України вже звільнили 50% територій, захоплених Росією після повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані аналітики Def Mon, візуалізовані на карті.

Якщо говорити про території, окуповані РФ з 2014 року, включно з Кримом та ОРДЛО, то йдеться про звільнення вже 37%.

Зараз дивляться

 

Наприкінці жовтня ОК Південь повідомило про звільнення понад 90 населених пунктів на території Херсонської області, де проживає понад 12 тис. населення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 257-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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