ЗСУ звільнили 50% територій, захоплених РФ з 24 лютого – Def Mon

Листопад, 07 в 12:34

З 24 лютого Збройні сили України вже звільнили 50% територій, захоплених Росією після повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані аналітики Def Mon, візуалізовані на карті.

Якщо говорити про території, окуповані РФ з 2014 року, включно з Кримом та ОРДЛО, то йдеться про звільнення вже 37%.

Зараз дивляться

Update ????November 6th This presentation is sponsored by the heroic efforts of the AFU to liberate Ukraine. They have liberated 50% of the territory Russia occupied after Feb 24th. Visit interactive map for more details and explanations:https://t.co/qkyqJ5tehA pic.twitter.com/dghHcHC8nT — Def Mon (@DefMon3) November 6, 2022

Наприкінці жовтня ОК Південь повідомило про звільнення понад 90 населених пунктів на території Херсонської області, де проживає понад 12 тис. населення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 257-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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