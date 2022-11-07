ЗСУ звільнили 50% територій, захоплених РФ з 24 лютого – Def Mon
З 24 лютого Збройні сили України вже звільнили 50% територій, захоплених Росією після повномасштабного вторгнення.
Про це свідчать дані аналітики Def Mon, візуалізовані на карті.
Якщо говорити про території, окуповані РФ з 2014 року, включно з Кримом та ОРДЛО, то йдеться про звільнення вже 37%.
Update ????November 6th
This presentation is sponsored by the heroic efforts of the AFU to liberate Ukraine.
They have liberated 50% of the territory Russia occupied after Feb 24th.
Visit interactive map for more details and explanations:https://t.co/qkyqJ5tehA pic.twitter.com/dghHcHC8nT
— Def Mon (@DefMon3) November 6, 2022
Наприкінці жовтня ОК Південь повідомило про звільнення понад 90 населених пунктів на території Херсонської області, де проживає понад 12 тис. населення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 257-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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