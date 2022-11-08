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Факты / Україна

Когда в Киеве и других областях улучшится ситуация со светом: ответ Укрэнерго

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Когда в Киеве и других областях улучшится ситуация со светом: ответ Укрэнерго
Фото: Pexels

В НЭК Укрэнерго считают, что электроснабжение в стране можно возобновить через несколько дней, если не будет новых атак РФ.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

— Думаю, нам всем, потребителям, нужно еще перетерпеть несколько дней при условии, что не будет новых обстрелов, чтобы произошли ощутимые облегчения с энергопотреблением, чтобы графики отключений были более комфортными. При отсутствии обстрелов (а это важное условие!) мы сможем улучшить энергоснабжение в Центральном и Северном регионах, – сказал он.

При этом он не исключает блекаут энергосистемы в случае, если удары России продолжатся.

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– Как местные власти, так и энергетики просто обязаны готовиться к любому сценарию, включая наиболее пессимистический – это блекаут. Насколько вероятен этот сценарий, зависит от интенсивности ракетных обстрелов, которые достаточно трудно спрогнозировать, но мы, энергетики, будем делать все, чтобы не допустить таких сценариев, — заверил он.

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