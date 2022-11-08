Коли у Києві та інших областях покращиться ситуація зі світлом: відповідь Укренерго

Листопад, 08 в 20:52

У НЕК Укренерго вважають, що електропостачання у країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових атак РФ.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив глава НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

– Думаю, нам усім, споживачам, потрібно ще перетерпіти кілька днів за умови, що не буде нових обстрілів, для того щоб відбулися відчутні полегшення з енергоспоживанням, щоб графіки відключення були комфортнішими. За відсутності обстрілів (а це важлива умова!) ми зможемо покращити енергопостачання у Центральному і Північному регіонах, – сказав він.

Однак він не виключає блекаут енергосистеми у разі, якщо удари Росії продовжаться.

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