Коли у Києві та інших областях покращиться ситуація зі світлом: відповідь Укренерго
У НЕК Укренерго вважають, що електропостачання у країні можна відновити за кілька днів, якщо не буде нових атак РФ.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив глава НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.
– Думаю, нам усім, споживачам, потрібно ще перетерпіти кілька днів за умови, що не буде нових обстрілів, для того щоб відбулися відчутні полегшення з енергоспоживанням, щоб графіки відключення були комфортнішими. За відсутності обстрілів (а це важлива умова!) ми зможемо покращити енергопостачання у Центральному і Північному регіонах, – сказав він.
Однак він не виключає блекаут енергосистеми у разі, якщо удари Росії продовжаться.
– Як місцева влада, так і енергетики просто зобов’язані готуватися до будь-якого сценарію, включаючи найбільш песимістичний – це блекаут. Наскільки ймовірним є цей сценарій, залежить від інтенсивності ракетних обстрілів, які досить важко спрогнозувати, але ми, енергетики, робитимемо все, щоб не допустити таких сценаріїв, – запевнив він.