Рассматриваем все сценарии, но работаем над альтернативой: Подоляк о блекауте

Ноябрь, 08 в 14:47

Рассматриваются все возможные сценарии ухудшения ситуации со снабжением электроэнергией, в том числе и относительно полного блекаута, однако государство отрабатывает альтернативные варианты обеспечения населения теплом и водой.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Безусловно, мы рассматриваем любые сценарии. Государство для этого и существует, чтобы максимально пессимистические сценарии рассматривать. Да? В частности, если будет полный блекаут по всей стране. Безусловно, рассматриваем, – подчеркнул он.

В то же время, по его словам, государство работает, чтобы были компенсаторные механизмы: “чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае, чтобы были альтернативы”.

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– Потому что, смотрите, зимой перевезти 3 млн – это очень и очень тяжело логистически. Если мы готовы сделать это, будем готовы. Но не нужно просто так выходить и говорить: если будет полный блекаут, то будем всех эвакуировать, – сказал он, комментируя заявление директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука изданию The New York Times.

После этого в КГГА заявили, что ситуация в Киеве контролируемая, поэтому нет причин для эвакуации населения.