Навіщо РФ “зуби дракона” біля Маріуполя, Запоріжжя та Херсону: версія розвідки Британії

Листопад, 08 в 10:48

Росія докладає значних зусиль для того, щоб підготувати глибоку оборону поточної лінії фронту.

Такого висновку дійшла розвідка Міноборони Великої Британії, проаналізувавши інформацію про встановлення окупантами бетонних протитанкових споруд пірамідальної форми, що відомі як “зуби дракона”.

До таких приготувань, певні в британській розвідці, росіяни вдаються, імовірно, щоб запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву.

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Нагадаємо, що напередодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про те, що російські військові почали зводити оборонні споруди навколо окупованого міста в Донецькій області.

Для цього росіяни використовують бетонні протитанкові споруди, виготовлення яких розгорнули на території двох маріупольських заводів.

Британські розвідники припускають, що “зуби дракона”, імовірно, встановлені між Маріуполем і селом Нікольське.

Також бетонні “піраміди” можуть простягатися від півночі Маріуполя до селища Старий Крим, що неподалік.

За інформацією, яка є в розпорядженні розвідки Міноборони Великої Британії, “зуби дракона” додатково відправлено для підготовки оборонних укріплень окупованих територій у Запорізькій та Херсонській областях.

Не полишають поза увагою в британському оборонному відомстві й те, що в Луганській області окупанти зводять так звану лінію Вагнера, про будівництво якої ще 19 жовтня повідомляв власник однойменної приватної військової компанії Євген Пригожин.

Усі ці факти, стверджують британські розвідники, вказують на те, що Росія активно зосереджує увагу на зміцненні своїх ліній в окупованих районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 258-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Маріупольська міська рада