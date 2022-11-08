В Минобороны рассказали, будет ли новая мобилизация в Украине
Будет ли новая мобилизация в Украине — зависит от ситуации на фронте.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Так она прокомментировала вопросы инициативы президента о продлении военного положения и мобилизации.
Она подчеркнула, что ранее в Генштабе отмечали, что по состоянию на сегодняшний день хватает тех людей, которые мобилизованы.
– Но в этом вопросе все будет зависеть от событий войны. Такое может быть, что дополнительно будут нужны люди, а может не быть такого. Это все зависит от ситуации на фронте, – отметила Маляр.
В то же время она подчеркнула, что можно предполагать разные сценарии, и “мы должны быть готовы ко всем вариантам развития событий”.
8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. На сайте парламента соответствующие документы зарегистрированы под номерами 1889 и 1890 годов.