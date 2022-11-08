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Факты / Україна

В Минобороны рассказали, будет ли новая мобилизация в Украине

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
українська армія
Фото: Getty Images

Будет ли новая мобилизация в Украине — зависит от ситуации на фронте.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Так она прокомментировала вопросы инициативы президента о продлении военного положения и мобилизации.

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Она подчеркнула, что ранее в Генштабе отмечали, что по состоянию на сегодняшний день хватает тех людей, которые мобилизованы.

– Но в этом вопросе все будет зависеть от событий войны. Такое может быть, что дополнительно будут нужны люди, а может не быть такого. Это все зависит от ситуации на фронте, – отметила Маляр.

В то же время она подчеркнула, что можно предполагать разные сценарии, и “мы должны быть готовы ко всем вариантам развития событий”.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. На сайте парламента соответствующие документы зарегистрированы под номерами 1889 и 1890 годов.

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