Листопад, 08 в 19:14

Чи буде нова мобілізація в Україні – залежатиме від ситуації на фронті.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так вона прокоментувала запитання щодо ініціатив президента про продовження воєнного стану і мобілізації.

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Вона підкреслила, що раніше у Генштабі зазначали, що станом на сьогодні вистачає тих людей, які мобілізовані.

— Але в цьому питанні все буде залежати від подій війни. Таке може бути, що будуть додатково потрібні люди, а може не бути такого. Це все залежить від ситуації на фронті, – зазначила Маляр.

Водночас вона наголосила, що можна припускати різні сценарії, і “ми повинні бути готові до всіх варіантів розвитку подій”.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації. На сайті парламенту відповідні документи зареєстровані під номерами 1889 та 1890.