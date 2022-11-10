Оккупанты действительно отходят в Херсонской области, ВСУ освобождают села и города – Арестович
Советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что россияне действительно отходят в Херсонской области, а ВСУ занимают города и села.
– По всему периметру реально существующего плацдарма на правом берегу россияне реально отходят. Степень и глубина этого отхода сейчас изучается. Потому что, с одной стороны, все мои знакомые военные, которые там находятся, доложили, что продвинулись вперед, занимают города и села, – рассказал Арестович 9 ноября.
С другой же, по его словам, непонятны ответы на следующие вопросы: порядок отвода сил и средств, которых там больше 20 тыс. Через какие две нитки?
– Ново-Каховская ГЭС и Антоновский мост? Они в таком состоянии, что очень быстро войска оттуда не выведешь. И оставляют ли они какой-то заслон, который будет сопротивляться и не давать украинским войскам быстро продвигаться вперед. Или давать арьергардные бои – может быть, и такая задача поставлена, по идее, они в этом заинтересованы, – поинтересовался советник.
Также он подчеркнул, что важно понять, что будет с Херсоном – собираются ли оккупанты вести городские бои хотя бы мобилизованными или какими-то другими частями.
– Дамбу они не подорвут, потому что тогда смоет весь левый берег, и все войска, которые стоят там – линии обороны как раз в зоне затопления… Украинские войска действуют планово и очень осторожно, чтобы не нарваться на засады и контрудары, – резюмировал Арестович.