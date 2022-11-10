Ноябрь, 09 в 23:10

Советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что россияне действительно отходят в Херсонской области, а ВСУ занимают города и села.

– По всему периметру реально существующего плацдарма на правом берегу россияне реально отходят. Степень и глубина этого отхода сейчас изучается. Потому что, с одной стороны, все мои знакомые военные, которые там находятся, доложили, что продвинулись вперед, занимают города и села, – рассказал Арестович 9 ноября.

С другой же, по его словам, непонятны ответы на следующие вопросы: порядок отвода сил и средств, которых там больше 20 тыс. Через какие две нитки?

– Ново-Каховская ГЭС и Антоновский мост? Они в таком состоянии, что очень быстро войска оттуда не выведешь. И оставляют ли они какой-то заслон, который будет сопротивляться и не давать украинским войскам быстро продвигаться вперед. Или давать арьергардные бои – может быть, и такая задача поставлена, по идее, они в этом заинтересованы, – поинтересовался советник.

Также он подчеркнул, что важно понять, что будет с Херсоном – собираются ли оккупанты вести городские бои хотя бы мобилизованными или какими-то другими частями.

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