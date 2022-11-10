Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты действительно отходят в Херсонской области, ВСУ освобождают села и города – Арестович

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олексій Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что россияне действительно отходят в Херсонской области, а ВСУ занимают города и села. 

– По всему периметру реально существующего плацдарма на правом берегу россияне реально отходят. Степень и глубина этого отхода сейчас изучается. Потому что, с одной стороны, все мои знакомые военные, которые там находятся, доложили, что продвинулись вперед, занимают города и села, – рассказал Арестович 9 ноября. 

С другой же, по его словам, непонятны ответы на следующие вопросы: порядок отвода сил и средств, которых там больше 20 тыс. Через какие две нитки? 

– Ново-Каховская ГЭС и Антоновский мост? Они в таком состоянии, что очень быстро войска оттуда не выведешь. И оставляют ли они какой-то заслон, который будет сопротивляться и не давать украинским войскам быстро продвигаться вперед. Или давать арьергардные бои – может быть, и такая задача поставлена, по идее, они в этом заинтересованы, – поинтересовался советник.

Также он подчеркнул, что важно понять, что будет с Херсоном – собираются ли оккупанты вести городские бои хотя бы мобилизованными или какими-то другими частями. 

Сейчас смотрят

– Дамбу они не подорвут, потому что тогда смоет весь левый берег, и все войска, которые стоят там – линии обороны как раз в зоне затопления… Украинские войска действуют планово и очень осторожно, чтобы не нарваться на засады и контрудары, – резюмировал Арестович.

Читайте
РФ будет биться за Херсон до последнего: прогноз Жданова

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка