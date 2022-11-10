Листопад, 09 в 23:10

Радник Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що росіяни справді відходять у Херсонській області, а ЗСУ займають міста та села.

– По всьому периметру реального плацдарму на правому березі росіяни реально відходять. Ступінь та глибина цього відходу зараз вивчається. Бо з одного боку, всі мої знайомі військові, які там перебувають, доповіли, що просунулися вперед, займають міста та села, – розповів Арестович 9 листопада.

З іншого ж, за його словами, незрозумілі відповіді на такі питання: порядок відведення сил та засобів, яких там понад 20 тис. Через які дві нитки?

– Ново-Каховська ГЕС та Антонівський міст? Вони в такому стані, що дуже швидко війська звідти не виведеш. І чи залишають вони якийсь заслін, який чинитиме опір і не даватиме українським військам швидко просуватися вперед. Або давати ар’єргардні бої – можливо, і таке завдання поставлене, за ідеєю, вони в цьому зацікавлені, – поцікавився радник.

Також він наголосив, що важливо зрозуміти, що буде з Херсоном – чи збираються окупанти вести міські бої хоча б мобілізованими чи іншими частинами.

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