Воздушные силы к утру сбили шесть вражеских беспилотников – ВСУ
Украинские защитники с полуночи до утра 9 ноября уничтожили шесть вражеских беспилотников.
Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, защитники неба ликвидировали пять ударных дронов-камикадзе Shahed-136 и один БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.
Так, пять Shahed-136 противовоздушная оборона Воздушного командования Восток сбила в Днепропетровской области.
Как сообщал ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, всего оккупанты атаковали регион восемью беспилотниками.
Баражирующие боеприпасы оккупанты выпустили после полуночи 9 ноября с временно оккупированной территории Запорожской области.
Три БПЛА попали в складские помещения логистического предприятия.
Трое из четырех раненых работников находятся в критическом состоянии.
Вражеский Орлан-10 зенитчики Воздушных сил ликвидировали утром.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Андрей Небитов