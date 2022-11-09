Ноябрь, 09 в 13:42

Украинские защитники с полуночи до утра 9 ноября уничтожили шесть вражеских беспилотников.

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, защитники неба ликвидировали пять ударных дронов-камикадзе Shahed-136 и один БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Так, пять Shahed-136 противовоздушная оборона Воздушного командования Восток сбила в Днепропетровской области.

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Как сообщал ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, всего оккупанты атаковали регион восемью беспилотниками.

Баражирующие боеприпасы оккупанты выпустили после полуночи 9 ноября с временно оккупированной территории Запорожской области.

Три БПЛА попали в складские помещения логистического предприятия.

Трое из четырех раненых работников находятся в критическом состоянии.

Вражеский Орлан-10 зенитчики Воздушных сил ликвидировали утром.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Андрей Небитов