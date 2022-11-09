Ноябрь, 09 в 0:41

В Днепре раздались взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

— На Днепропетровщине еще зафиксированы иранские дроны. Будьте в укрытиях, – говорится в Telegram-пабликах.

Официальной информации пока не поступало.

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Также сообщается, что зафиксирована угроза БПЛА Shahed-136 и в Запорожской области. Работает ПВО.

Напомним, что 8 ноября оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела был ранен восьмилетний мальчик.