Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Днепре раздаются взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В Днепре раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

В Днепре раздались взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

— На Днепропетровщине еще зафиксированы иранские дроны. Будьте в укрытиях, – говорится в Telegram-пабликах.

Официальной информации пока не поступало.

Сейчас смотрят

Также сообщается, что зафиксирована угроза БПЛА Shahed-136 и в Запорожской области. Работает ПВО.

Напомним, что 8 ноября оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела был ранен восьмилетний мальчик.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

 

 

 

 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка