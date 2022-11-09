В Днепре раздаются взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Днепре раздались взрывы.
Об этом сообщают в соцсетях.
— На Днепропетровщине еще зафиксированы иранские дроны. Будьте в укрытиях, – говорится в Telegram-пабликах.
Официальной информации пока не поступало.
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Также сообщается, что зафиксирована угроза БПЛА Shahed-136 и в Запорожской области. Работает ПВО.
Напомним, что 8 ноября оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела был ранен восьмилетний мальчик.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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