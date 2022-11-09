РФ использовала против Украины более 400 иранских дронов Shahed-136 – Игнат
С момента первого применения иранских беспилотников Shahed-136 в войне против Украины Россия выпустила по инфраструктуре страны уже более 400 дронов-камикадзе.
Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, большинство беспилотников удалось сбить, однако уничтожить их на 100% невозможно.
– Как крылатые ракеты, так и Shahed-136, были созданы для того, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны, поэтому единицы достигают целей, – объяснил он.
Иран долго отрицал поставки дронов в РФ, однако на днях, 5 ноября, в МИД страны впервые официально признали этот факт.
В то же время, там уверяют, что это было небольшое количество дронов, которое якобы отправили за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Фото: Главное управление разведки