РФ использовала против Украины более 400 иранских дронов Shahed-136 – Игнат

Ноябрь, 09 в 13:08

С момента первого применения иранских беспилотников Shahed-136 в войне против Украины Россия выпустила по инфраструктуре страны уже более 400 дронов-камикадзе.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, большинство беспилотников удалось сбить, однако уничтожить их на 100% невозможно.

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– Как крылатые ракеты, так и Shahed-136, были созданы для того, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны, поэтому единицы достигают целей, – объяснил он.

Иран долго отрицал поставки дронов в РФ, однако на днях, 5 ноября, в МИД страны впервые официально признали этот факт.

В то же время, там уверяют, что это было небольшое количество дронов, которое якобы отправили за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Фото: Главное управление разведки