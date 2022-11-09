РФ використала проти України понад 400 іранських дронів Shahed-136 – Ігнат

Листопад, 09 в 13:08

З моменту першого застосування іранських безпілотників Shahed-136 у війні проти України Росія випустила по інфраструктурі країни вже понад 400 дронів-камікадзе.

Про це повідомив в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, більшість безпілотників вдалося збити, проте знищити їх на 100% неможливо.

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– Як крилаті ракети, так і Shahed-136, були створені для того, щоб долати системи протиповітряної оборони, тому одиниці досягають цілей, – пояснив він.

Іран довго заперечував постачання дронів у РФ, проте днями, 5 листопада, в МЗС країни вперше офіційно визнали цей факт.

Водночас там запевняють, що була невелика кількість дронів, яку начебто відправили за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Фото: Головне управління розвідки