Ноябрь, 09 в 10:25

9 ноября во временно захваченном Севастополе раздаются взрывы.

Местные жители, которых испугали громкие звуки, что не утихают по меньшей мере 15 минут, интересуются происходящим в крымских сообществах.

Обеспокоенные жители временно оккупированного города выдвигают разные версии – от военных учений до работы противовоздушной обороны.

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Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.