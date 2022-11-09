В Севастополе один за другим раздаются взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
9 ноября во временно захваченном Севастополе раздаются взрывы.
Местные жители, которых испугали громкие звуки, что не утихают по меньшей мере 15 минут, интересуются происходящим в крымских сообществах.
Обеспокоенные жители временно оккупированного города выдвигают разные версии – от военных учений до работы противовоздушной обороны.
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Официальные комментарии пока не поступали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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