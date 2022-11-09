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Факти / Україна

У Севастополі один за одним лунають вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

9 листопада в тимчасово захопленому Севастополі лунають вибухи.

Місцеві жителі, яких наполохали гучні звуки, що не вщухають щонайменше 15 хвилин, цікавляться тим, що відбувається, в кримських спільнотах.

Стурбовані жителі тимчасово окупованого міста висувають різні версії – від військових навчань до роботи протиповітряної оборони.

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Офіційних коментарів поки що не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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