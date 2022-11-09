У Севастополі один за одним лунають вибухи
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Фото: Depositphotos
9 листопада в тимчасово захопленому Севастополі лунають вибухи.
Місцеві жителі, яких наполохали гучні звуки, що не вщухають щонайменше 15 хвилин, цікавляться тим, що відбувається, в кримських спільнотах.
Стурбовані жителі тимчасово окупованого міста висувають різні версії – від військових навчань до роботи протиповітряної оборони.
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