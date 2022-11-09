Украина и Румыния запустили тестовый поезд на участке Рахов — Деловое — Валя-Вишеулуй
Укрзализныця протестовала железнодорожное сообщение на восстановленном участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй (Румыния).
Украина и Румыния возобновляют железнодорожное сообщение на участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй. Укрзализныця уже осуществила первый пробный заезд по данному направлению, – написал замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.
Он добавил, что завтра на украинско-румынской границе планируют открыть международный автомобильный пункт пропуска «Красноильск – Викову де Сус».
Сейчас инфраструктура таможенного пункта и дорога полностью готовы, — отметил Найем.Украина и Румыния запустили тестовый поезд на участке Рахов — Деловое — Валя-Вишеулуй / 2 фотографии
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