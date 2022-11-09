Листопад, 09 в 14:54

Укрзалізниця протестувала залізничне сполучення на відновленій ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія).

Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй. Укрзалізниця вже здійснила перший пробний заїзд за даним напрямком, – написав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Він додав, що завтра на українсько-румунському кордоні планують відкрити міжнародний автомобільний пункт пропуску «Красноїльск – Вікову де Сус».

Наразі інфраструктура митного пункту та дорога повністю готові, зазначив Найєм.