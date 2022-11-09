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Факти / Україна

Україна та Румунія запустили тестовий поїзд на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Укрзалізниця Румунія

Укрзалізниця протестувала залізничне сполучення на відновленій ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія).

Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй. Укрзалізниця вже здійснила перший пробний заїзд за даним напрямком, –  написав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. 

Він додав, що завтра на українсько-румунському кордоні планують відкрити міжнародний автомобільний пункт пропуску «Красноїльск – Вікову де Сус». 

Наразі інфраструктура митного пункту та дорога повністю готові, зазначив Найєм.

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