Україна та Румунія запустили тестовий поїзд на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй
Укрзалізниця протестувала залізничне сполучення на відновленій ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй (Румунія).
Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй. Укрзалізниця вже здійснила перший пробний заїзд за даним напрямком, – написав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
Він додав, що завтра на українсько-румунському кордоні планують відкрити міжнародний автомобільний пункт пропуску «Красноїльск – Вікову де Сус».
Наразі інфраструктура митного пункту та дорога повністю готові, зазначив Найєм.
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