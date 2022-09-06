Тапочки, мыло-пенка и расческа: в поездах УЗ будут тестировать новые сервисы
Укрзализныця сообщила, что будут тестировать новые сервисы для пассажиров. В пресс-службе отметили, что их проверят в двух поездах.
— Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, предлагаемого для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах Укрзализныци, — говорится в сообщении.
Пилотные вагоны будут работать в поезде №75/76 Кривой Рог — Киев и в Поезде к победе (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье — Львов).
В пределах пилота в двух поездах протестуют следующее:
- моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов — эти вагоны должны выглядеть примерно;
- вместо кускового мыла для рук, тестируем качественную пену в удобных автоматических дозаторах;
- установили более удобные держатели для туалетной бумаги и заменили саму бумагу;
- снабдили уборные одноразовыми накладками на унитазы;
- добавили дозаторы бумажных полотенец.
Кроме вышеупомянутых нововведений пассажирам предложат воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос.
Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета.
В УЗ добавили, что в этих вагонах разместят QR-коды для отзывов пассажиров.