Сентябрь, 06 в 14:06

Укрзализныця сообщила, что будут тестировать новые сервисы для пассажиров. В пресс-службе отметили, что их проверят в двух поездах.

— Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, предлагаемого для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах Укрзализныци, — говорится в сообщении.

Пилотные вагоны будут работать в поезде №75/76 Кривой Рог — Киев и в Поезде к победе (до 13.09.2022 на маршруте №31/32 Запорожье — Львов).

В пределах пилота в двух поездах протестуют следующее:

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моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов — эти вагоны должны выглядеть примерно;

вместо кускового мыла для рук, тестируем качественную пену в удобных автоматических дозаторах;

установили более удобные держатели для туалетной бумаги и заменили саму бумагу;

снабдили уборные одноразовыми накладками на унитазы;

добавили дозаторы бумажных полотенец.

Кроме вышеупомянутых нововведений пассажирам предложат воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос.

Тапочки, мыло-пенка и расческа: в поездах УЗ будут тестировать новые сервисы / 4 фотографии

Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета.

В УЗ добавили, что в этих вагонах разместят QR-коды для отзывов пассажиров.