Ноябрь, 10 в 7:51

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской области, Соледар, Клещеевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Першотравневое, Новомихайловка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 10.11.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 260-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.