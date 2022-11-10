Карта боевых действий на 10.11.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Макеевка Луганской области, Соледар, Клещеевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Першотравневое, Новомихайловка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 10.11.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 260-е сутки.
Сейчас смотрят
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.