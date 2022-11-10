Карта бойових дій на 10.11.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Макіївка Луганської області, Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Першотравневе, Новомихайлівка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 10.11.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.