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Факты / Україна

Николаевская область полностью освобождена от оккупантов – нардеп

Анастасия Гевко, редактор ленты
Николаевская область полностью освобождена от оккупантов – нардеп
Фото: Минобороны

В четверг, 10 ноября, стало известно о том, что Украина полностью освободила Николаевскую область от российских оккупантов. 

Так, полковник Роман Костенко записал видео из центра деоккупированного города Снигиревка Николаевской области.

– Сейчас идет зачистка города. Наши ребята берут его под контроль. Это последний город, который удерживался противником в Николаевской области. Поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена, – сказал он.

Костенко добавил, что наши Силы обороны продолжают освобождать города и поселки Херсонской области.

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Тем временем глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал вынужденных переселенцев из Снигиревки и других освобожденных населенных пунктов пока что не возвращаться домой.

Однако он уточнил, что в области готовятся к возвращению туда админперсонала и коммунальщиков – а потому рабочих этих сфер Ким призвал обращаться к своим руководителям.

– Мы готовим возвращение административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно, – сказал Виталий Ким.

Отметим, что в освобожденные населенные пункты пока что не пускают журналистов. Доступ возобновят после стабилизационных мероприятий.

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