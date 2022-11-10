Николаевская область полностью освобождена от оккупантов – нардеп
В четверг, 10 ноября, стало известно о том, что Украина полностью освободила Николаевскую область от российских оккупантов.
Так, полковник Роман Костенко записал видео из центра деоккупированного города Снигиревка Николаевской области.
– Сейчас идет зачистка города. Наши ребята берут его под контроль. Это последний город, который удерживался противником в Николаевской области. Поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена, – сказал он.
Костенко добавил, что наши Силы обороны продолжают освобождать города и поселки Херсонской области.
Тем временем глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал вынужденных переселенцев из Снигиревки и других освобожденных населенных пунктов пока что не возвращаться домой.
Однако он уточнил, что в области готовятся к возвращению туда админперсонала и коммунальщиков – а потому рабочих этих сфер Ким призвал обращаться к своим руководителям.
– Мы готовим возвращение административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно, – сказал Виталий Ким.
Отметим, что в освобожденные населенные пункты пока что не пускают журналистов. Доступ возобновят после стабилизационных мероприятий.