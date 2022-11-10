Ноябрь, 10 в 17:25

В четверг, 10 ноября, стало известно о том, что Украина полностью освободила Николаевскую область от российских оккупантов.

Так, полковник Роман Костенко записал видео из центра деоккупированного города Снигиревка Николаевской области.

– Сейчас идет зачистка города. Наши ребята берут его под контроль. Это последний город, который удерживался противником в Николаевской области. Поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена, – сказал он.

Костенко добавил, что наши Силы обороны продолжают освобождать города и поселки Херсонской области.

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Тем временем глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал вынужденных переселенцев из Снигиревки и других освобожденных населенных пунктов пока что не возвращаться домой.

Однако он уточнил, что в области готовятся к возвращению туда админперсонала и коммунальщиков – а потому рабочих этих сфер Ким призвал обращаться к своим руководителям.

– Мы готовим возвращение административного персонала, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно, – сказал Виталий Ким.

Отметим, что в освобожденные населенные пункты пока что не пускают журналистов. Доступ возобновят после стабилизационных мероприятий.