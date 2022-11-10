Листопад, 10 в 17:25

У четвер, 10 листопада, стало відомо, що Україна повністю звільнила Миколаївську область від російських окупантів.

Так, полковник Роман Костенко записав відео із центру деокупованого міста Снігурівка Миколаївської області.

– Зараз триває зачистка міста. Наші хлопці беруть його під контроль. Це останнє місто, яке утримувалося противником у Миколаївській області. Тому ми можемо сказати, що Миколаївську область повністю звільнено, – сказав він.

Костенко додав, що наші Сили оборони продовжують звільняти міста та селища Херсонської області.

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Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав вимушених переселенців зі Снігурівки та інших звільнених населених пунктів поки що не повертатися додому.

Однак він уточнив, що в області готуються до повернення туди адмінперсоналу та комунальників – а тому робітників цих галузей Кім закликав звертатися до своїх керівників.

– Ми готуємо повернення адміністративного персоналу, щоб звільнені населені пункти могли функціонувати повноцінно, – сказав Віталій Кім.

Зазначимо, що до звільнених населених пунктів поки що не пускають журналістів. Доступ поновлять після стабілізаційних заходів.