Ноябрь, 10 в 16:11

Украинский премьер Денис Шмыгаль и его румынский коллега Николае Чуке открыли автомобильный пункт пропуска на пограничном участке Красносельск — Викову де Сус.

Как отметил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, это первый пункт пропуска, построенный с нуля за последние 25 лет.

Сначала он планировался как автомобильный пункт пропуска только для легкового транспорта, но, учитывая нынешнюю критическую ситуацию, будет работать как и полноценный грузовой.

Сейчас смотрят

С сегодняшнего дня пункт работает круглосуточно для легкового транспорта и пустых грузовиков. Автомобили с товаром поедут, когда с румынской стороны будет обустроена дорога.



До этого на границе двух стран работал только один грузовой пункт пропуска – Порубное – Сирет.

По словам замминистра, сейчас он чрезмерно перегружен.

— Он уже пропускает вдвое больше транспорта, чем разрешает инфраструктура. Но, несмотря на это, очередь на проезд – десятки километров, — подчеркнул Мустафа Найем.

На границе с Румынией заработал автомобильный пункт пропуска Красносельск — Викову де Сус / 8 фотографий

В министерстве рассчитывают, что открытие пункта пропуска в Красносельске частично разгрузит румынское направление.

— Ежесуточно через новый пункт пропуска сможет проезжать до 500 легковушек и 100 грузовиков, — отметил Найем.

До конца года на румынской границе в Мининфраструктуры планируют открытие еще одного пункта пропуска – Дьяковцы – Раковец.

Всего у Украины с Румынией есть 10 пропускных пунктов, среди которых пешеходные, железнодорожные и речные.

Источник: Мустафа Найем

Фото: Мининфраструктуры