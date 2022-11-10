На границе с Румынией заработал автомобильный пункт пропуска Красносельск — Викову де Сус
Украинский премьер Денис Шмыгаль и его румынский коллега Николае Чуке открыли автомобильный пункт пропуска на пограничном участке Красносельск — Викову де Сус.
Как отметил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, это первый пункт пропуска, построенный с нуля за последние 25 лет.
Сначала он планировался как автомобильный пункт пропуска только для легкового транспорта, но, учитывая нынешнюю критическую ситуацию, будет работать как и полноценный грузовой.
С сегодняшнего дня пункт работает круглосуточно для легкового транспорта и пустых грузовиков. Автомобили с товаром поедут, когда с румынской стороны будет обустроена дорога.
До этого на границе двух стран работал только один грузовой пункт пропуска – Порубное – Сирет.
По словам замминистра, сейчас он чрезмерно перегружен.
— Он уже пропускает вдвое больше транспорта, чем разрешает инфраструктура. Но, несмотря на это, очередь на проезд – десятки километров, — подчеркнул Мустафа Найем.
В министерстве рассчитывают, что открытие пункта пропуска в Красносельске частично разгрузит румынское направление.
— Ежесуточно через новый пункт пропуска сможет проезжать до 500 легковушек и 100 грузовиков, — отметил Найем.
До конца года на румынской границе в Мининфраструктуры планируют открытие еще одного пункта пропуска – Дьяковцы – Раковец.
Всего у Украины с Румынией есть 10 пропускных пунктов, среди которых пешеходные, железнодорожные и речные.
Источник: Мустафа Найем
Фото: Мининфраструктуры