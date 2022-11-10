Листопад, 10 в 16:11

Український прем’єр Денис Шмигаль та його румунський колега Нікалає Чуке відкрили автомобільний пункт пропуску на прикордонній ділянці Красносільск – Вікову де Сус.

Як зазначив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, це перший пункт пропуску, збудований з нуля за останні 25 років.

Спочатку він планувався як автомобільний пункт пропуску лише для легкового транспорту, але, з огляду на нинішню критичну ситуацію, працюватиме як і повноцінний вантажний.

Зараз дивляться

Відсьогодні пункт працює цілодобово для легкового транспорту та порожніх вантажівок. Автівки з товаром поїдуть, коли з румунського боку буде облаштована дорога.

До цього на кордоні двох країн працював лише один вантажний пункт пропуску – Порубне – Сірет.

За словами заступника міністра, наразі він надмірно перевантажений.

– Він вже пропускає удвічі більше транспорту, ніж дозволяє інфраструктура. Та попри це, черга на проїзд – десятки кілометрів, – наголосив Мустафа Найєм.

На кордоні з Румунією запрацював автомобільний пункт пропуску Красносільськ – Вікову де Сус / 8 фотографий

У міністерстві розраховують, що відкриття пункту пропуску в Красносільську частково розвантажить румунський напрямок.

– Щодоби через новий пункт пропуску зможе проїжджати до 500 легковиків і 100 вантажівок, – зазначив Найєм.

До кінця року на румунському кордоні у Мінінфраструктури планують відкриття ще одного пункту пропуску – Дяківці – Раковець.

Усього Україна з Румунією має 10 пропускних пунктів, серед яких пішохідні, залізничні та річкові.

Джерело: Мустафа Найєм

Фото: Мінінфраструктури, скріншот