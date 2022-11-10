Ноябрь, 10 в 6:27

Россия увеличила количество своих кораблей в Черном море до 12 единиц.

А еще днем ​​9 ноября вдоль крымского побережья маневрировали восемь российских кораблей, среди которых было два больших десантных.

– Среди корабельной группировки флота РФ так и не появились ракетоносители, – отметили в Оперативном командовании Юг.

Однако украинские защитники предупреждают: угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения этого оружия остаются актуальными.

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К слову, в течение суток ВСУ сбили над Черным морем в Одесской области два вражеских беспилотных разведчика типа Гранат-3.

Украинские позиции россияне дважды атаковали ударными беспилотниками типа Ланцет.

В течение суток российские военные нанесли ракетный удар по освобожденным территориям и населенным пунктам Бериславского района Херсонской области на правом берегу Днепра, убив одного человека и ранив еще одного.

Один человек погиб в Марганецкой общине Никопольского района, которую оккупанты обстреливали из Ураганов и Градов.

Ракетные удары по объекту критической инфраструктуры Криворожского района обошлись без человеческих потерь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны РФ