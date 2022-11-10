РФ збільшила кількість кораблів у Чорному морі – ОК Південь

Листопад, 10 в 6:27

Росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі до 12 одиниць.

А ще вдень 9 листопада уздовж кримського узбережжя маневрували вісім російських кораблів, серед яких було два великих десантних.

– Серед корабельного угруповання флоту РФ так і не з’явилися ракетоносії, – відзначили в Оперативному командуванні Південь.

Однак українські захисники попереджають: загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах у зоні досягання цієї зброї залишаються актуальними.

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До слова, упродовж доби ЗСУ збили над Чорним морем на Одещині два ворожих безпілотних розвідники типу Гранат-3.

Українські позиції росіяни двічі атакували ударними безпілотниками типу Ланцет.

Протягом доби російські військові завдали ракетного удару по звільнених територіях і населених пунктах Бериславського району Херсонської області на правому березі Дніпра, вбивши одну людину та поранивши ще одну.

Одна людина загинула в Марганецькій громаді Нікопольського району, яку окупанти обстрілювали з Ураганів та Градів.

Ракетні удари по об’єкту критичної інфраструктури Криворізького району минулися без людських втрат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони РФ