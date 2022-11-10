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Факты / Україна

В Воздушных силах объяснили, почему РФ снизила интенсивность ракетных атак

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Воздушных силах объяснили, почему РФ снизила интенсивность ракетных атак
Фото: Getty Images

Российская армия снизила интенсивность атак с помощью ракет и дронов. Вероятно, РФ накапливает запасы ракет для нового массированного удара по Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Враг увидел, что эффекта от единичных ударов ракет не так много, в отличие от массированных.

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По словам Юрия Игната, к атаке 10 октября (тогда РФ нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины) оккупанты тщательно готовились, накапливали средства.

Теперь относительное затишье, по мнению спикера Командования Воздушных сил, связано с тем, что российские заводы работают в три смены для пополнения запасов крылатых ракет Калибр и Х-101.

– Вероятно, они (россияне. – Ред.) накапливают определенный запас, чтобы бить залпом. Враг не оставил своих намерений разрушать нашу критическую инфраструктуру, – подчеркнул Юрий Игнат.

Украинские защитники с полуночи до утра 9 ноября уничтожили шесть вражеских беспилотников.

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